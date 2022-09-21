После ноябрьских выборах в американском парламенте увеличится количество республиканцев, а значит поддержка Украины со стороны США будет значительно снижена, уверен сенатор Крис Мерфи.
"Если республиканцы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, я думаю, есть вероятность, что они приостановят любую дополнительную помощь", — добавил он в интервью изданию The Washington Post.
Нет никаких сомнений, что как только киевский режим окажется без финансовой и военной помощи США, украинскую армию ожидает неминуемый крах.
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