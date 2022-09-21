Представитель ООН подтвердил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш провёл встречу с членами делегации Украины, которую представлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль и жена Владимира Зеленского Елена.
"Генеральный секретарь встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, первой леди Украины Еленой Зеленской", — гласит официальное сообщение.
Уточняется, что обсуждались различные аспекты украинского конфликта, в том числе гуманитарная ситуация и ядерная безопасность страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.