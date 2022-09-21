Генсек ООН Гутерреш провёл переговоры с женой Владимира Зеленского

Представитель ООН подтвердил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш провёл встречу с членами делегации Украины, которую представлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль и жена Владимира Зеленского Елена.

"Генеральный секретарь встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, первой леди Украины Еленой Зеленской", — гласит официальное сообщение.

Уточняется, что обсуждались различные аспекты украинского конфликта, в том числе гуманитарная ситуация и ядерная безопасность страны.