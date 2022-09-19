CNN: в Вашингтоне пройдёт секретный брифинг по Украине для сенаторов США

В Вашингтоне сегодня вечером состоится секретный брифинг по Украине для сенаторов США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию от помощников сенаторов.

Брифинг собирают в связи с тем, что Украина добилась на прошлой неделе определённых успехов в своих контрнаступательных действиях против России, отмечает издание.

Ещё одна причина — объявление администрации президента США Джо Байдена об очередном пакете военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов, о чём было заявлено в пятницу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече своей партии предрёк Украине потерю половины территорий и допустил возможность продолжения конфликта до 2030 года.