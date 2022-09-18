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Орбан заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться до 2030 года

Мир

Военные действия на Украине могут продолжаться до 2030 года. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече в поселке Кетче, организованной партией политика.

Орбан произнёс речь с многочисленным негативом в отношении Украины и возложил на Запад вину за масштабные боевые действия.

Он уверен, что конфликт на Украине был бы локальным, если бы не вмешательство Запада, которое сделало его глобальным.

Венгерский политик допустил также, что по итогу Украина может потерять треть или даже половину своей территории.

Санкции ЕС против России Орбан подверг критике. По его мнению, вводя ограничения, Европа "стреляет себе в ногу". Он сказал также, что выступит против продления антироссийских санкций.

 

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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