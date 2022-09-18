БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ: Киев просит США усмирить Иран

ВСУ пожаловались, что ударные БПЛА, которые являются иранскими Shahed-136, поразили украинские бронемашины и артиллерийские батареи. Таким образом, аппараты нанесли серьёзный урон для Украины, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам украинцев, иранские аппараты "работают парами: один из них нацеливается на ближайший радар, а второй захватывает цель и уничтожает еë". Перекрашенные в российские цвета и переименованные в "Герань-2", беспилотники летают над украинскими бронетанковыми бригадами и артиллерийскими дивизионами.

Полковник ВСУ Родион Кулагин надеется, что США вместе со своими союзниками смогут вмешаться и сорвать поставки иранских аппаратов либо снабдить Украину более совершенными технологиями по противодействию им.

Ранее сообщалось сообщалось о передачи в РФ сотни иранских БПЛА.