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Baijiahao: Путин сделал неприятное для Запада объявление

Мир

Коллективный Запад, вводя против России санкции, надеялся разрушить её экономику, но всё пошло не по плану. В сложный для своей страны момент Владимир Путин сделал очень важное заявление.

Baijiahao: Путин сделал неприятное для Запада объявление

Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

"В ходе совещания по экономическим вопросам он (Путин) объявил, что правительству России удалось не допустить резкого спада и быстро стабилизировать инфляцию. По его словам, экономика постепенно стабилизируется и выходит на рост, а бизнес возвращается к привычному ритму работ", — пишет Baijiahao.

Аналитики издания предупреждают: на месте России может оказаться любая другая страна. И те, у кого не складываются отношения с США, должны усвоить урок Москвы:

  • западные санкции далеко не так страшны, и при правильном подходе очень даже реально обезопасить себя от их последствий.

"Путин своим заявлением показал, что санкционная политика Запада является полной глупостью, которая к тому же вредит тем, кто её продвигает. Ограничения против России спровоцировали рост цен на энергоносители и вызвали множество проблем для самого Запада.

Путин охарактеризовал действия западных стран тремя словами: непредсказуемы, импульсивны и непрофессиональны. И его выводы полностью соответствуют происходящему в мире", — резюмирует Baijiahao.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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