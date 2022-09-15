Baijiahao: Путин сделал неприятное для Запада объявление

Коллективный Запад, вводя против России санкции, надеялся разрушить её экономику, но всё пошло не по плану. В сложный для своей страны момент Владимир Путин сделал очень важное заявление.

Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

"В ходе совещания по экономическим вопросам он (Путин) объявил, что правительству России удалось не допустить резкого спада и быстро стабилизировать инфляцию. По его словам, экономика постепенно стабилизируется и выходит на рост, а бизнес возвращается к привычному ритму работ", — пишет Baijiahao.

Аналитики издания предупреждают: на месте России может оказаться любая другая страна. И те, у кого не складываются отношения с США, должны усвоить урок Москвы:

западные санкции далеко не так страшны, и при правильном подходе очень даже реально обезопасить себя от их последствий.

"Путин своим заявлением показал, что санкционная политика Запада является полной глупостью, которая к тому же вредит тем, кто её продвигает. Ограничения против России спровоцировали рост цен на энергоносители и вызвали множество проблем для самого Запада. Путин охарактеризовал действия западных стран тремя словами: непредсказуемы, импульсивны и непрофессиональны. И его выводы полностью соответствуют происходящему в мире", — резюмирует Baijiahao.