Туров: "Единая Россия" помогает эвакуировать жителей Харьковской области в РФ

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров рассказал, что партия "Единая Россия" помогает эвакуировать жителей Харьковской области в РФ.

Туров рассказал, что за последние дни границу в Россию пересекли около 22 тыс. человек. Несколько тысяч из них были направлены в пункты временного размещения (ПВР) в разные регионы РФ. Депутат сообщил, что их отряд волонтёров работает круглосуточно. Только за последние сутки было разгружено около 20 тонн гуманитарной помощи.