В Грузии из автобуса выгнали россиян за слова: "Слава России!"

Пассажиры автобуса в Грузии ополчились на россиян за слова в поддержку России. Сторонникам Владимира Путина пришлось сбежать из транспортного средства из-за угрозы расправы.

В Сети появилось видео, на котором россияне, сказавшие в общественном транспорте в Грузии: "Слава России!", натолкнулись на волну агрессии и русофобии со стороны местного населения. Граждане РФ вынуждены были выслушивать волну негатива.

"Оккупанты! Езжайте в свою Россию. Вся Европа говорит, что вы оккупанты!" — горячились крикливые грузинские женщины.

Далее россиян начали выгонять из автобуса. Агрессия рисковала перерасти в рукоприкладство, поэтому граждане РФ спешно покинули транспорт под крики других пассажиров.

Ранее Ксения Собчак рассказала о притеснении русских в Грузии.