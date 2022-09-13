Пассажиры автобуса в Грузии ополчились на россиян за слова в поддержку России. Сторонникам Владимира Путина пришлось сбежать из транспортного средства из-за угрозы расправы.
В Сети появилось видео, на котором россияне, сказавшие в общественном транспорте в Грузии: "Слава России!", натолкнулись на волну агрессии и русофобии со стороны местного населения. Граждане РФ вынуждены были выслушивать волну негатива.
"Оккупанты! Езжайте в свою Россию. Вся Европа говорит, что вы оккупанты!" — горячились крикливые грузинские женщины.
Далее россиян начали выгонять из автобуса. Агрессия рисковала перерасти в рукоприкладство, поэтому граждане РФ спешно покинули транспорт под крики других пассажиров.
Ранее Ксения Собчак рассказала о притеснении русских в Грузии.
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