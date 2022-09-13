Le Monde: перехватить русские гиперзвуковые ракеты невозможно

Гиперзвуковое оружие, имеющееся на вооружении у России, полностью неуязвимо для западных систем ПВО, заявил глава Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.

По словам эксперта, малая высота полёта ракет, возможность менять направление и маршевая скорость более 6 тысяч километров в час делают невозможным их перехват.

"Ракет для перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен", — отметил эксперт в интервью изданию Le Monde.