Гиперзвуковое оружие, имеющееся на вооружении у России, полностью неуязвимо для западных систем ПВО, заявил глава Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.
По словам эксперта, малая высота полёта ракет, возможность менять направление и маршевая скорость более 6 тысяч километров в час делают невозможным их перехват.
"Ракет для перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен", — отметил эксперт в интервью изданию Le Monde.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.