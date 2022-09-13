Вашингтон призвал Азербайджан и Армению к немедленному прекращению огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня.

"США глубоко обеспокоены данными об атаках вдоль границы Армении и Азербайджана", — заявил Блинкен на брифинге.

Он подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, страны должны урегулировать конфликт, но прежде немедленно прекратить боевые действия.