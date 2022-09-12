Глава херсонской ВГА Сальдо записал своё первое видеообращение после лечения

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые вышел на связь после того, как был помещён в НИИ им. Склифосовского.

Чиновник объяснил, что ему пришлось пройти серьёзное лечение для восстановления здоровья.

"Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье", — сообщил Сальдо в опубликованном им видео.

Член администрации добавил, что всё время нахождения в больнице следил за происходящим в регионе.

Сальдо был госпитализирован в августе. Предполагается, что в его случае имело место отравление.