Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые вышел на связь после того, как был помещён в НИИ им. Склифосовского.
Чиновник объяснил, что ему пришлось пройти серьёзное лечение для восстановления здоровья.
"Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье", — сообщил Сальдо в опубликованном им видео.
Член администрации добавил, что всё время нахождения в больнице следил за происходящим в регионе.
Сальдо был госпитализирован в августе. Предполагается, что в его случае имело место отравление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.