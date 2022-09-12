Физик: если ядерное оружие и будет применено в ходе СВО, то только тактическое

Физик Борис Бояршинов рассказал о вероятности использования ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.

По мнению специалиста, если противник и решится на применение ядерного оружия, то его главной целью будет непоправимый экономический ущерб, а не ликвидация населения.

"Города — это второстепенные вещи. Скорее всего, ядерное оружие если и будет применено, то в тактических целях", — сказал Бояршинов в беседе с inkazan.ru.

На примере Казани физик сообщил, что в случае возникновения ядерной угрозы жители города будут предупреждены при помощи специальной сирены. В случае опасности учёный посоветовал прятаться в метрополитене, который, по его словам, будет самым безопасным местом в Казани, в отличие от подземных пешеходных переходов.