Hurriyet: Эрдоган снова предложит Путину организовать встречу с Зеленским

Лидер Турции Реджеп Эрдоган снова может предложить российскому коллеге Владимиру Путину провести его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Hurriyet.

Эрдоган в ходе встречи в Самарканде передаст Путину месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения военных действий и устойчивого прекращения огня, отмечает турецкое издание.