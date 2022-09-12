Лидер Турции Реджеп Эрдоган снова может предложить российскому коллеге Владимиру Путину провести его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Hurriyet.
Эрдоган в ходе встречи в Самарканде передаст Путину месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения военных действий и устойчивого прекращения огня, отмечает турецкое издание.
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