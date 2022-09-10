Минобороны США: Пентагон спешно пополняет запасы Javeline и Himars из-за Киева

Министерство обороны США распределило контракты на поставки вооружения на сумму 1,2 миллиарда долларов. По словам заместителя министра обороны страны Уильяма ЛаПланта, склады с военными припасами полностью истощены на фоне поставок Киеву.

Так, кроме боеприпасов, американская сторона практически осталась без ведущих РСЗО.

"352 миллиона долларов выделено на ракеты Javeline, 624 миллиона — на ракеты Stinger, 33 миллиона — на системы Himars", — говорится в сообщении Пентагона.

Кроме того, контракты ориентированы не только на "внутреннее" вооружение, но и на продолжение поставок украинской стороне. По словам замминистра, сумма для военной помощи Киеву составит примерно столько же, сколько американцы потратят на восстановление собственной оборонной мощи.