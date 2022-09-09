Подоляка: итоги "Рамштайна-5" по оружию для ВСУ обескуражили Киев

Министры обороны стран Североатлантического альянса на авиабазе Рамштайн в Германии приняли решение о продолжении военной помощи Украине. Однако журналист Юрий Подоляка обратил особое внимание на структуру новой порции поставок вооружения в Киев.

Он отметил, что Вашингтон направил на Украину 675 млн долларов в качестве военной помощи с небольшим количеством наступательных вооружений. Эксперт считает, что такая скудная поставка, основанная прежде всего на боеприпасах, может говорить о двух вещах: либо это политический ход США, либо у американцев начинается нехватка оружия.

"Они не так спешат оказывать военную помощь, как оказывали её ранее. В целом "Рамштайн-5", как я считаю, не воплотил тех ожиданий, которые Киев возлагал на эту встречу. <…> К сожалению, спада активности украинских сил после Рамштайна ожидать не стоит. Они будут вести себя достаточно активно", — заявил Подоляка в программе "Большая игра".