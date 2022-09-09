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Baijiahao: предсказание Вучича насчёт РФ сбывается — настают тяжёлые времена

Мир

Китайские эксперты Baijiahao заявили, что предсказание президента Сербии Александра Вучича насчёт РФ сбывается.

Baijiahao: предсказание Вучича насчёт РФ сбывается — настают тяжёлые времена

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Запад начал экономическую войну, введя против России санкции. Они желали разрушить финансовую систему РФ, но на деле всё вышло иначе. Россия продолжает зарабатывать деньги на нефти и газе, а ЕС думает о том, как им пережить зиму и как бороться с экономическим кризисом.

Что ещё хуже для Запада, начало сбываться пугающее предсказание сербского президента Вучича, спрогнозировавшего Европе тяжелые времена, пишет Baijiahao. Авторы издания напомнили, что Вучич призывал ЕС готовиться к тяжелым временам, если страны собираются продолжить борьбу с Москвой.

Сербский президент заявлял, что зима будет очень холодной, а через год в Европе начнётся "настоящая полярная зима". Это, по мнению Вучича, предстоит пережить ЕС, если он не начнёт искать компромиссы в отношениях с Москвой.

"Президент Сербии является одним из немногих здравомыслящих лидеров Европы. <…> В ряде европейских стран называют противозаконным отопление зданий выше температуры 19 градусов. Многие люди не знают, как оплачивать огромные счета за электричество, а принятие ванны превращается в роскошь, доступную лишь богачам", — заявили китайские эксперты.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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