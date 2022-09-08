Политолог заявил о сохранении британской монархии после смерти Елизаветы II

Научный сотрудник в университете Оксфорда, политолог Олег Юрин прокомментировал Pravda.Ru смерть британской королевы Елизаветы II.

"Британцы — монархисты. Они не доверяют политикам. Они считают их всех поголовно жуликами. Британцы считают, что традиции, которые идут от предков, это хорошо и правильно. Поэтому и к королеве, и к монархии хорошо относятся", — заявил Юрин.

После смерти Елизаветы II наследником британского престола стал принц Чарльз, которого СМИ уже называют монархом.

"Чарльз — один из наиболее образованных членов королевской семьи. Он знает несколько языков, хорошо учился в университете. Это тот человек, который мог в Берлине выступить на демонстрации и произнести речь на немецком языке. Он разбирается в происходящих политических процессах", — отметил собеседник издания.

Политолог дал прогноз по поводу того, что будет с британской монархией в ближайшие 5-10 лет.

"Монархия не уйдет, она сохранится в том юридическом статусе, в котором есть сейчас. Я бы не стал ожидать отмены монархии. Это наивно. Потому что у британцев нет доверия к политикам", — добавил Юрин.

В четверг, 8 сентября британская королева Елизавета II умерла на 97-ом году жизни в замке Балморал, который является резиденцией королевской семьи в Шотландии.