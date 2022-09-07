Президент РФ Путин: европейский рынок газа перестал быть премиальным

Европейский рынок газа был премиальным, но перестал быть таким из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, Россия готова сотрудничать с новыми партнёрами, если Европе не нужны преимущества по дешёвому голубому топливу.

Он также добавил, что американцы переправили свой сниженный природный газ (СПГ) на другие рынки. Как пояснил Путин, Вашингтон долго боролся с Москвой по месторождению в Арктике, но первый танкер СПГ с него был направлен как раз в США, потому что РФ продавала топливо по выгодной стоимости.

"Всё происходящее на европейском рынке — результат работы Еврокомиссии. Мы всегда настаивали на том, чтобы всё было завязано на долгосрочных контрактах и цене на нефть", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул: "Газпром" заинтересован в долгосрочных контрактах, но Россию долго убеждали, что цены должны быть привязаны к СПОТ.

"Полагали, что 100 или 300 долларов — дорогая цена, а сейчас она за 3000 евро улетела", — указал Путин.