Путин поручил рассмотреть возможность безвизового режима для иностранцев

Российский лидер Владимир Путин обратился к МИД РФ с поручением - рассмотреть возможность введения безвизового режима для иностранных туристов, не ориентируясь на принцип взаимности.

Путин сказал, что принцип взаимности нужен, когда это идёт стране на пользу, а в некоторых вопросах, включая этот, нужно быть более гибкими.

"Надо быть погибче", - добавил Путин.