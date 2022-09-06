Российский лидер Владимир Путин обратился к МИД РФ с поручением - рассмотреть возможность введения безвизового режима для иностранных туристов, не ориентируясь на принцип взаимности.
Путин сказал, что принцип взаимности нужен, когда это идёт стране на пользу, а в некоторых вопросах, включая этот, нужно быть более гибкими.
"Надо быть погибче", - добавил Путин.
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