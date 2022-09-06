Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Подоляка: ВСУ "свернут" наступление на Херсон, если будет прорыв в Донбассе
Мужчина, угрожавший взорвать дома в пяти городах РФ, получил 4 года колонии
Под Оренбургом продают Harley-Davidson из "Призрачного гонщика"
Лукашенко призвал разобраться с гражданами, которые получили "карту поляка"
Иммунолог Болибок призвал при возникновении отёка Квинке провериться на рак
В Татарстане запустили проверку после инцидента с ребёнком-инвалидом на пароме
Песков заявил, что не останется без работы после ухода с должности
Коротченко: новая защита "Медуза" сделает подлодки ВМФ РФ невидимыми для НАТО
В Нижнем Новгороде начали фиксировать использование телефонов за рулём

Daily Mail: европейцы не хотят холода и темноты из-за Украины

Мир

Газ в Европе, как и нефть, однозначно поднимется в цене после остановки "Северного потока-1". После того как Европа согласовала потолок цен на российские энергоресурсы, Россия прокачку газа не возобновила.

Daily Mail: европейцы не хотят холода и темноты из-за Украины

Этот шаг вызвал некоторую нервозность в политических кругах ЕС. Россию тут же обозвали шантажистом за "прикрученный вентиль трубопровода", напрочь игнорируя тот факт, что это — ответ на введённые Западом санкции из-за СВО на Украине.

Как отмечает Джейми Филипс из Daily Mail, Великобритании (и другим странам Европы) грозит нормирование тепла и электричества, при этом сами европейцы не хотят холода и темноты из-за Украины, "как в концлагере".

Подача газа должна была возобновиться 3 сентября. Газопровод, проложенный по дну Балтийского моря в Германию, планировалось открыть после проведения плановых работ по обслуживанию.

Но так как ремонтные работы и комплектующие — под санкциями, Россия отреагировала на намерения ЕС и… отключила все системы. В целях, конечно же, недопущения аварий на неотремонтированных турбинах.

Напомним, за последние полгода цены на газ в Европе подскочили почти на 400%, из-за чего столь же резко увеличилась стоимость электроэнергии.

Также Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на топливо из России, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

И действительно, почему газовики или нефтяники должны работать на нерыночных условиях? Люди же не приходят в магазины купить ноутбук и не говорят: "Он слишком дорогой, возьму его за полцены?"

Проблема ЕС в том, что он добровольно отказывается от самого дешёвого предложения, которым пользовался десятилетиями. На очень доступной по цене российской нефти, газе, угле во многом держалась та модель европейской энергетики, которая сложилась ещё в 70-80-е годы.

ЕС самоубийственно решил всё обрушить. Схема полностью изменена, поэтому цены на энергоресурсы в Европе, да и в мире в целом, будут существенно выше, чем они были до этого. Россия потеряет объёмы, но потребители потеряют больше. И в силу того, что им сложно найти нефть такого же качества, необходимого для НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов), и в силу того, что они вынуждены будут больше платить, цитирует экспертов "Царьград".

В соцсетях уже стала популярной шутка, что "скоро в ЕС обсудят введение нижнего предела зимней уличной температуры, а метеорологов, дающих прогноз ниже принятого порога, признают "агентами Кремля", лишат гражданства или посадят в тюрьму".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах

Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.

Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады
Силовые структуры
Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Сергей Лебедев История русского купечества: быть выпоротым или заплатить налог Сергей Лебедев Ольга Лебедева Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Силовые структуры
ВСУ оказались в тактической ловушке и попали под огонь ВКС РФ в Высокополье
Силовые структуры
Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество
Ходаковский: наступление ВСУ на юге ВС РФ могут использовать в своих интересах
Силовые структуры
Ходаковский: наступление ВСУ на юге ВС РФ могут использовать в своих интересах
Последние материалы
Лукашенко призвал разобраться с гражданами, которые получили "карту поляка"
Иммунолог Болибок призвал при возникновении отёка Квинке провериться на рак
В Татарстане запустили проверку после инцидента с ребёнком-инвалидом на пароме
Песков заявил, что не останется без работы после ухода с должности
Коротченко: новая защита "Медуза" сделает подлодки ВМФ РФ невидимыми для НАТО
В Нижнем Новгороде начали фиксировать использование телефонов за рулём
В Офисе Зеленского занялись вопросом легализации порно и однополых браков
Джонсон не поблагодарил кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи
Песков: Россия не согласна с позицией Турции по Украине
Подоляк посоветовал крымчанам подготовить убежища и запастись едой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников