Daily Mail: европейцы не хотят холода и темноты из-за Украины

Газ в Европе, как и нефть, однозначно поднимется в цене после остановки "Северного потока-1". После того как Европа согласовала потолок цен на российские энергоресурсы, Россия прокачку газа не возобновила.

Этот шаг вызвал некоторую нервозность в политических кругах ЕС. Россию тут же обозвали шантажистом за "прикрученный вентиль трубопровода", напрочь игнорируя тот факт, что это — ответ на введённые Западом санкции из-за СВО на Украине.

Как отмечает Джейми Филипс из Daily Mail, Великобритании (и другим странам Европы) грозит нормирование тепла и электричества, при этом сами европейцы не хотят холода и темноты из-за Украины, "как в концлагере".

Подача газа должна была возобновиться 3 сентября. Газопровод, проложенный по дну Балтийского моря в Германию, планировалось открыть после проведения плановых работ по обслуживанию.

Но так как ремонтные работы и комплектующие — под санкциями, Россия отреагировала на намерения ЕС и… отключила все системы. В целях, конечно же, недопущения аварий на неотремонтированных турбинах.

Напомним, за последние полгода цены на газ в Европе подскочили почти на 400%, из-за чего столь же резко увеличилась стоимость электроэнергии.

Также Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на топливо из России, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

И действительно, почему газовики или нефтяники должны работать на нерыночных условиях? Люди же не приходят в магазины купить ноутбук и не говорят: "Он слишком дорогой, возьму его за полцены?"

Проблема ЕС в том, что он добровольно отказывается от самого дешёвого предложения, которым пользовался десятилетиями. На очень доступной по цене российской нефти, газе, угле во многом держалась та модель европейской энергетики, которая сложилась ещё в 70-80-е годы.

ЕС самоубийственно решил всё обрушить. Схема полностью изменена, поэтому цены на энергоресурсы в Европе, да и в мире в целом, будут существенно выше, чем они были до этого. Россия потеряет объёмы, но потребители потеряют больше. И в силу того, что им сложно найти нефть такого же качества, необходимого для НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов), и в силу того, что они вынуждены будут больше платить, цитирует экспертов "Царьград".

В соцсетях уже стала популярной шутка, что "скоро в ЕС обсудят введение нижнего предела зимней уличной температуры, а метеорологов, дающих прогноз ниже принятого порога, признают "агентами Кремля", лишат гражданства или посадят в тюрьму".