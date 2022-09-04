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Sohu: Украина намерена "играть по-крупному" в битве за Запорожскую АЭС

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Самым опасным местом в ходе украинского конфликта на данный момент является Запорожская атомная электростанция. Боевики ВСУ обстреливают объект, обвиняя в этом российскую армию. Однако факты играют против Киева. Об этом заявили китайские эксперты.

Sohu: Украина намерена "играть по-крупному" в битве за Запорожскую АЭС

"Россия быстро взяла под контроль электростанцию в марте. АЭС поддерживала нормальную работу и обеспечивала электроэнергией жителей Украины. У ВС РФ нет никакой мотивации и причин обстреливать объект", — отметили аналитики в Sohu.

Вместе с тем у руководства киевского режима есть явные мотивы вести артобстрелы. Лидер Незалежной Владимир Зеленский неоднократно требовал передать этот объект под контроль ВСУ. Чтобы добиться своей цели, Киев готов пойти на многое, считают эксперты.

"Если что-то случится с отработавшим топливом, проблемы будут колоссальные. Шаги Украины, несомненно, ведут к смертельному исходу", — заявили в Sohu.

Зеленский уже бросил вызов России, когда потребовал отдать АЭС украинской стороне, но Москва не пойдёт на компромисс, считают аналитики. Авторы китайского издания не исключают, что Украина хочет заблокировать объект и "сыграть в большую игру" с Россией. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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