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Работники Запорожской АЭС рассказали гендиректору МАГАТЭ Гросси про обстрелы ВСУ

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Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставили в известность, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские боевики, рассказал Владимир Рогов.

"Вчера сотрудники атомной станции прекратили бояться. Они начали рассказывать Гросси, откуда летит (ведутся обстрелы атомной станции — Прим. ред.) и что происходит", — заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области в интервью радио "Комсомольская правда".

1 сентября члены МАГАТЭ, возглавляемые гендиректором организации, смогли доехать до атомной станции в Запорожской области. Инспекция уже владеет ключевыми данными, но работу необходимо продолжить, чтобы детально обсудить все возникающие вопросы, отметил Гросси по итогам визита.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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