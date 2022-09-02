Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставили в известность, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские боевики, рассказал Владимир Рогов.
"Вчера сотрудники атомной станции прекратили бояться. Они начали рассказывать Гросси, откуда летит (ведутся обстрелы атомной станции — Прим. ред.) и что происходит", — заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области в интервью радио "Комсомольская правда".
1 сентября члены МАГАТЭ, возглавляемые гендиректором организации, смогли доехать до атомной станции в Запорожской области. Инспекция уже владеет ключевыми данными, но работу необходимо продолжить, чтобы детально обсудить все возникающие вопросы, отметил Гросси по итогам визита.
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