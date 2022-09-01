У россиян начали изымать наличные евро на въезде в Россию из Финляндии

На финской границе установили новые правила. Теперь у россиян отбирают всю иностранную наличность.

Теперь в Россию запрещён провоз наличных средств. О нововведении сообщили в таможне Финляндии.

Ранее сообщалось, что Россия намерена отказаться от использования доллара и евро в сфере международной торговли из-за проблем в отношениях со странами Европы и США.