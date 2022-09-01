На финской границе установили новые правила. Теперь у россиян отбирают всю иностранную наличность.
Теперь в Россию запрещён провоз наличных средств. О нововведении сообщили в таможне Финляндии.
Ранее сообщалось, что Россия намерена отказаться от использования доллара и евро в сфере международной торговли из-за проблем в отношениях со странами Европы и США.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.