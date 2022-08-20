РФ откажется от использования доллара и евро в международной торговле

Россия откажется от использования доллара и евро в сфере международной торговли, а также экономических и инвестиционных отношений на фоне растущей напряженности в отношениях со странами Запада.
Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"На фоне растущего геополитического давления коллективного Запада единственный способ обеспечить стабильность торгово-экономических и инвестиционных отношений между Россией и ее партнерами — это прекратить использование токсичных валют, в первую очередь доллара США и евро", — сказал дипломат.
Он также отметил, что действующая сегодня в мире финансовая система, созданная Вашингтоном, является "инструментом достижения политических целей группы стран" и "едва ли пригодна для многополярного миропорядка".
Кроме того, замминистра подчеркнул, что многие государства, осознав нелегитимность беспрецедентных санкций, введенных против Москвы, рассматривают возможность дедолларизации своей экономической деятельности для защиты собственного суверенитета.
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