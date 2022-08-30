Le Monde: Япония признала свою зависимость от газа России

Если российский нефтегазовый проект "Сахалин-2" будет реализовываться без участия Японии, островное государство может оказаться без энергии в зимний период.

Несмотря на то, что углеводороды из России закрывают только 10% потребностей Страны восходящего солнца, заменить их в экономике Японии нечем, уверен эксперт французского издания Le Monde Филипп Месмер.

Именно поэтому японские власти делают всё, чтобы сохранить участие своих компаний в проекте "Сахалин-2".

Токио надавило на Mitsubishi и Mitsui, и те остались акционерами российского газодобытчика Sakhalin Energy.