Пушилин: в ЕС могут закупать уголь из Донбасса при помощи посредников

Власти ДНР предполагают, что в Европе могут приобретать уголь из Донбасса при помощи посредников. Такое мнение высказал глава Республики Денис Пушилин.

"Ряд европейских стран с учетом того, что они сами себя загнали в сложную ситуацию, связанную с их отношением к российскому газу, еще больше заинтересованы в нашем угле. Отследить конечного покупателя нам сложно", — сказал Пушилин на телеканале "Россия 24".

Газовый кризис заставил страны Европы вернуться к использованию мазута и угля, чтобы попытаться поддерживать выработку достаточного объёма электроэнергии в холодный период. С этой целью компания Uniper из ФРГ приняла решение ввести в эксплуатацию из резерва угольную ТЭС.