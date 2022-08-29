Власти ДНР предполагают, что в Европе могут приобретать уголь из Донбасса при помощи посредников. Такое мнение высказал глава Республики Денис Пушилин.
"Ряд европейских стран с учетом того, что они сами себя загнали в сложную ситуацию, связанную с их отношением к российскому газу, еще больше заинтересованы в нашем угле. Отследить конечного покупателя нам сложно", — сказал Пушилин на телеканале "Россия 24".
Газовый кризис заставил страны Европы вернуться к использованию мазута и угля, чтобы попытаться поддерживать выработку достаточного объёма электроэнергии в холодный период. С этой целью компания Uniper из ФРГ приняла решение ввести в эксплуатацию из резерва угольную ТЭС.
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