Reuters: Пенсионеры в Польше вспоминают СССР в многодневных очередях за углём

В Польше собираются очереди из сотен автомобилей к шахтам, чтобы запастись углём на зиму. Полякам это напоминает времена СССР и строительства коммунизма.

Несмотря на явный антироссийский вектор во внешней политике, многие государства Восточной Европы оказались не готовы к отсутствию энергоносителей из России. Жители Польши вынуждены отстаивать многодневные очереди, чтобы купить уголь в преддверии зимних холодов.

Как рассказал польский пенсионер агентству Reuters, ему пришлось проехать 30 км от дома до угольного разреза Lubelski Wegiel Bogdanka, и вот уже четвёртый день он стоит в очереди вместе с сотней других домовладельцев. По словам мужчины, ждать возможности приобрести уголь приходится без воды и туалетов.

"Это за гранью воображения, люди спят в своих машинах. Я помню коммунистические времена, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему", — рассказал пенсионер журналистам.

Хотя эмбарго на экспорт российского угля странами Евросоюза вступало в силу в августе, Варшава поспешила запретить закупки уже в апреле. Наступивший дефицит вынудил производителей ввести норму отпуска угля в одни руки. Как пояснил поляк корреспондентам, он "собрал документы у своей большой семьи в надежде получить топливо на всех сразу".