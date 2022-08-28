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Sohu: три "непобедимых томагавка" не помогли США в борьбе с Россией

Мир

США не смогли победить Россию на мировой арене, несмотря на то, что вооружились "непобедимыми томагавками". Об этом пишет китайское издание Sohu. Пересказ материала представила "ПолитРоссия".

Sohu: три "непобедимых томагавка" не помогли США в борьбе с Россией

По мнению авторов статьи, образ "героя", сопротивляющегося "военной агрессии" России, который лепили из президента Украины Владимира Зеленского с начала конфликта, рухнул в один момент. И он превратился в виновника всех бед, как только Запад начал ощущать на себе эффект от своих же санкций.

Китайские эксперты напомнили также, что за полгода конфликта ряд экономических побед США одержали, но над Евросоюзом. В пример приводится обвал курса евро после введения ЕС антироссийских санкций и вынужденное наращивание странами Европы закупок дорогого сжиженного природного газа в США.

Американцы считали, что у них есть три непобедимых томагавка: военная мощь, экономические санкции и политическое давление, пишут авторы публикации.

Однако они оказали на Россию лишь посредственный эффект. Запад не смог победить Россию и сам столкнулся с энергетическим кризисом и высокой инфляцией, заключают аналитики.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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