В США приравняли Турцию к серьёзной угрозе наряду с Россией и Китаем

Турция стала серьёзной угрозой в Восточном Средиземноморье, заявил председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес. По словам американского политика, Анкара по уровню "опасности" приблизилась к России и Китаю.

Как подчеркнул сенатор, Турцию необходимо включить в список серьёзных вызовов для Штатов.

"Самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остаётся Турция. Несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции провокационными полётами в Эгейском море", — заявил сенатор. — Это не действия демократической страны, и, что касается меня, я не думаю, что им следует предоставлять модернизированные системы вооружений из США".

Политик подчеркнул, что Анкара, несмотря на то, что остаётся членом НАТО, серьёзно нарушает правила Североатлантического альянса своим сотрудничеством с Россией и конфронтацией с Грецией.

Ранее сенатор призывал не продавать Турции истребители F-16 на фоне договорённостей Анкары с Москвой на поставки С-400.