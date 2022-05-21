Из-за проводимой политики турецких властей в отношении вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, Анкара стала "секретным оружием" России внутри НАТО, заявили американские аналитики.
По мнению аналитиков, Анкара пошла наперекор блоку из-за нежелания "попасть в список России".
"Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идёт наперекор Западу", — пишет Fox News. — Турция не вводила санкции против России, в отличие от большинства членов НАТО и стала убежищем для денег российских олигархов".
Кроме прочего, в издании считают, что "первым звонком" была покупка российских С-400, что привело к санкциям США в 2020 году.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских политиков о том, что Турцию необходимо исключить из НАТО. По их мнению, Анкара занимается "шантажом" альянса, чтобы выторговать для себя более выгодные условия.
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