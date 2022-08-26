ВСУ не выдержали натиск ВС РФ на Харьковском направлении и покинули свои позиции.
Сообщается, что в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине союзные силы нанесли удар по позициям ВСУ. Военнослужащие 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке и 93-й механизированной бригады в Дибровном оставили боевые позиции из-за больших потерь в живой силе и технике.
Помимо этого, ВС РФ и НМ ЛДНР уничтожили пять складов с украинским вооружением и ударили по радиолокатору зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Союзные силы, по сообщению оборонного ведомства РФ, нанесли удары по 25-й бригаде ВДВ и по 101-й бригаде территориальной обороны ВСУ в ДНР. В результате было убито около 50 боевиков и уничтожено девять единиц техники.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.