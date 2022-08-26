The Hill: Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговоры с Россией "смертным приговором" и подчеркнул, что Владимир Зеленский выступает против них.

"Зеленский однозначно против", — сообщил Подоляк в беседе с американской газетой The Hill.

По его словам, переговоры с Россией — "смертный приговор для Украины".

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон запретил Зеленскому вступать в мирные переговоры с Россией. Он объяснил свою позицию следующей ассоциацией:

"Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу. И с уличным грабителем, который положил тебя на пол".