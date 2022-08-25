Bloomberg: энергокризис ударит по Британии сильнее, чем коллапс 2008 года

Ситуация с энергоресурсами ударит по жителям Британии ещё сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на экспертов.

По информации издания, уже сегодня многие граждане Великобритании имеют долги. В статье сказано, что страна столкнулась с "хрупким" финансовым положением на фоне украинского кризиса, дефицита и подорожания энергетических ресурсов.

"Влияние энергокризиса на общество Британии будет куда более серьёзным, чем кризис 2008 года", — сообщили агентству в консалтинговой компании Baringa.

В организации также подчеркнули: Великобританию ждёт "мрачное" будущее в связи с тем, что на территории страны хотят увеличить размер годовых счетов за электроэнергию на 80 процентов.

Bloomberg отмечает, что в холодный период свыше 50 процентов домохозяйств Британии будут испытывать "энергетическую бедность", так как не смогут платить за коммунальные услуги.