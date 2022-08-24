Кардинальные меры по визам для россиян вовсе не обязательно сработают так, как ожидают их инициаторы. Такого мнение придерживаются в агентстве Bloomberg.
"Призывы европейских стран к применению жестких мер по визам также звучат все громче. Такие меры могут выглядеть заманчиво… но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидалось", — значится в сообщении агентства.
Аналитики компании полагают, что в этом вопросе нужно действовать более избирательно: создавать особые условия для студентов и учёных, стимулируя их покидать Россию, а также выдавать гуманитарные визы представителям российской оппозиции.
В агентстве сделали вывод, что полный запрет на визы в ЕС абсолютно для всех россиян — это ошибочный шаг, который будет воспринят как "коллективное наказание".
Вопрос с выдачей виз россиянам планируется обсудить 30-31 августа в Праге, в рамках неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.
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