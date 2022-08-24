Bloomberg: запрет на выдачу виз гражданам РФ может "не сработать"

Кардинальные меры по визам для россиян вовсе не обязательно сработают так, как ожидают их инициаторы. Такого мнение придерживаются в агентстве Bloomberg.

"Призывы европейских стран к применению жестких мер по визам также звучат все громче. Такие меры могут выглядеть заманчиво… но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидалось", — значится в сообщении агентства.

Аналитики компании полагают, что в этом вопросе нужно действовать более избирательно: создавать особые условия для студентов и учёных, стимулируя их покидать Россию, а также выдавать гуманитарные визы представителям российской оппозиции.

В агентстве сделали вывод, что полный запрет на визы в ЕС абсолютно для всех россиян — это ошибочный шаг, который будет воспринят как "коллективное наказание".

Вопрос с выдачей виз россиянам планируется обсудить 30-31 августа в Праге, в рамках неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.