Под зданием администрации президента Молдавии проходит митинг сторонников оппозиционной партии "Шор", которые требуют отставки президента страны Майи Санду.
По словам протестующих, глава государства установила в Республике диктатуру, поэтому просят аккредитированных дипломатов обратить внимание на обстановку в стране. Митингующие жалуются на рост политических заказных дел.
"Марина Таубер — политический заключенный нынешнего режима, мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну", — приводит слова организаторов митинга РИА Новости.
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