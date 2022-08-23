В Молдавии сторонники партии "Шор" требуют отставки Санду

Под зданием администрации президента Молдавии проходит митинг сторонников оппозиционной партии "Шор", которые требуют отставки президента страны Майи Санду.

По словам протестующих, глава государства установила в Республике диктатуру, поэтому просят аккредитированных дипломатов обратить внимание на обстановку в стране. Митингующие жалуются на рост политических заказных дел.

"Марина Таубер — политический заключенный нынешнего режима, мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну", — приводит слова организаторов митинга РИА Новости.