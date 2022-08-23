Экс-глава МИД Польши Ващиковский заявил, что ВС РФ нельзя давать передышку

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что окончание спецоперации российской армии на Украине станет "передышкой" для Москвы, после чего ВС РФ могут начать наступательные действия в отношении польских территорий.

"Окончание конфликта на этом этапе было бы просто паузой, которая завершилась бы как раз тогда, когда россияне набрались бы новых сил для нанесения удара по Украине", — заявил он в беседе с Polskie Radio.

Более того, по его мнению, Россия может лишить Украину крупнейшего источника электроэнергии, перенаправив работу Запорожской АЭС в Крым.

"С точки зрения Польши, это безумно опасно. Это ужасная концепция", — резюмировал евродепутат.