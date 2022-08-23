Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что окончание спецоперации российской армии на Украине станет "передышкой" для Москвы, после чего ВС РФ могут начать наступательные действия в отношении польских территорий.
"Окончание конфликта на этом этапе было бы просто паузой, которая завершилась бы как раз тогда, когда россияне набрались бы новых сил для нанесения удара по Украине", — заявил он в беседе с Polskie Radio.
Более того, по его мнению, Россия может лишить Украину крупнейшего источника электроэнергии, перенаправив работу Запорожской АЭС в Крым.
"С точки зрения Польши, это безумно опасно. Это ужасная концепция", — резюмировал евродепутат.
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