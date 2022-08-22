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Аграновский: если Зеленский не хочет мирных переговоров, Россия не расстроится

Мир

Глава Украины Владимир Зеленский должен просить Россию возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта. Такое мнение выразил адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление украинского президента о "последней черте", после которой Киев не пойдёт на диалог с Москвой.

Аграновский: если Зеленский не хочет мирных переговоров, Россия не расстроится

По его словам, власти ДНР должны как можно скорее начать трибунал над военными преступниками без каких-либо дополнительных переговоров. Как пояснил эксперт, с точки зрения международного права киевский режим оккупировал Донецкую Народную Республику.

"Появление ДНР и ЛНР на порядок законнее, чем появление Украины в 1991 году. ВСУ вторглись в ДНР, поэтому жители республики могут предать оккупантов справедливому суду. В данном случае это просто очередное заявление Зеленского и очередная попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Ему нужно соглашаться на переговоры, пока не поздно, даже не соглашаться, а просить. Но если он не хочет, думаю, здесь никто не расстроится", — сказал Аграновский.

Ранее Зеленский заявил, что судебный процесс над украинскими военными станет для Киева "последней чертой" в контексте переговоров между Россией и Украиной. Он пригрозил "быстрым и однозначным" ответом в случае проведения трибунала.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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