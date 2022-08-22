Чалый: обстрелы ЗАЭС российским войсками — чушь

Бывший посол Украины в Соединённых Штатах Америки Валерий Чалый заявил, что все обвинения украинской стороны, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию — не соответствует действительности. Заинтересованной стороной в обстрелах предприятия как раз является Киев.

"Я вам скажу сразу, я не думаю, что они способны подорвать станцию. То есть тут иная совершенно может быть история. Более того расскажу, что первое, что они хотят сделать, это просто её забрать, украсть и контролировать", — сказал он в эфире "Радио НВ".

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что новые возможные провокации со стороны Киева и обстрелы ВСУ на Запорожской АЭС встретят во всеоружии.