Арестович дал пессимистичный прогноз: "Прямой путь к поражению"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обрушился с критикой на тех, кто внутри Украины "работает против военно-политического руководства страны".

Арестович пристыдил украинскую оппозицию, которая начала борьбу за власть в период, когда "Украина ведёт борьбу за выживание". Он отчитал оппозиционеров за попытки дискредитровать президента.

Он считает, что такое поведение на руку России.

"Ботофермы, которые контролировал депутат от Европейской Солидарности, продвигали 2 темы: замедление поставок вооружения в Украину и конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Создать реально или медийно", — рассказал Арестович.

Военный аналитик считает, что подобные действия могут стоить дороже, чем прямые атаки Вооружённый сил РФ. Он нарисовал перед украинцами безрадостную перспективу.

"Это прямой путь к безвластию и поражению в войне", — предупредил советник Зеленского, отметив, что данная деятельность проплачивается.

Арестович напомнил, что нечто подобное Украина проходила век назад.

"Они снова хотят затянуть Украину в политический кризис и поражение Москве, в угоду политическим амбициям в период войны", — написал военный аналитик.

Помощник Зеленского задаётся вопросом, как долго это будет продолжаться.

"У меня один вопрос: "Доколе?"" — вопрошает украинский политический деятель.

Ранее Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы.