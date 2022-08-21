В El Debate не исключили повторение афганского сценария для США на Украине

Специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко сообщил о риске повторения афганского сценария на Украине. По его мнению, США могут потерять колоссальные денежные средства из-за выделения помощи Киеву. Аналогичная ситуация прослеживалась в Афганистане, после чего американские войска были выведены из региона.

"Когда вы вбрасываете в страну столько денег, у вас должен быть выстроенный контроль с самого начала. На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки", — цитирует слова Сопко испанское издание El Debate.

Научный сотрудник Ассоциации контроля над оружием Габриэла Ивелиз Роза-Эрнандес также заявляет, что контроль над военной техникой в ходе активных боевых действий является невероятно сложной задачей.