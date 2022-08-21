Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава ВГА Леонтьев: ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС
В Севастополе сообщают о взрыве у Нахимовского военного училища
Доктор Мясников посочувствовал Дугину: "Твой ребёнок принял на себя пулю"
Байден, Шольц, Макрон и Джонсон провели обсуждение происходящего на ЗАЭС
Организаторы рок-фестиваля обвинили группу "Сплин": Недвусмысленные намёки о СВО
Мэр Горловки: терпящие поражение ВСУ реализуют подлый план по отвлечению ВС РФ
Сатановский об убийстве Платоновой: "Били именно по Дугину"
Вассерман: украинцы нужны Западу только как дешёвая рабочая сила.
Саратовские казаки организовали чемпионат по рубке шашкой

В El Debate не исключили повторение афганского сценария для США на Украине

Мир

Специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко сообщил о риске повторения афганского сценария на Украине. По его мнению, США могут потерять колоссальные денежные средства из-за выделения помощи Киеву. Аналогичная ситуация прослеживалась в Афганистане, после чего американские войска были выведены из региона.

В El Debate не исключили повторение афганского сценария для США на Украине

"Когда вы вбрасываете в страну столько денег, у вас должен быть выстроенный контроль с самого начала. На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки", — цитирует слова Сопко испанское издание El Debate.

Научный сотрудник Ассоциации контроля над оружием Габриэла Ивелиз Роза-Эрнандес также заявляет, что контроль над военной техникой в ходе активных боевых действий является невероятно сложной задачей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Госсекретарь МО Польши пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО

Заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине прозвучали от госсекретаря Министерства обороны Польши.

Госсекретарь МО Польши пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО
MWM: близость к границам России обернулась проблемами для ВВС США на Аляске
Мир. Новости мира
MWM: близость к границам России обернулась проблемами для ВВС США на Аляске
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Мир. Новости мира
Впервые за два месяца воздушная тревога звучит во всех областях Украины
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин жестко предупредил США, сообщив миру важную новость
Мир. Новости мира
Sohu: военная суперкомбинация Путина сулит огромные проблемы для США
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Общество
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Последние материалы
В El Debate не исключили повторение афганского сценария для США на Украине
Глава ВГА Леонтьев: ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС
В Севастополе сообщают о взрыве у Нахимовского военного училища
Доктор Мясников посочувствовал Дугину: "Твой ребёнок принял на себя пулю"
Байден, Шольц, Макрон и Джонсон провели обсуждение происходящего на ЗАЭС
Организаторы рок-фестиваля обвинили группу "Сплин": Недвусмысленные намёки о СВО
Мэр Горловки: терпящие поражение ВСУ реализуют подлый план по отвлечению ВС РФ
Сатановский об убийстве Платоновой: "Били именно по Дугину"
Россия потеряет всю Африку в случае ухода из Ливии
Вассерман: украинцы нужны Западу только как дешёвая рабочая сила.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников