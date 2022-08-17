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Арестович раскритиковал украинцев за русофобию: "Вы слабые и глупые"

Мир

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал украинцев за русофобию, назвав их слабыми и глупыми.

Арестович раскритиковал украинцев за русофобию: "Вы слабые и глупые"

Арестович опубликовал в своих социальных сетях сообщение, в котором раскритиковал украинцев за активную ненависть к русским и белорусам. Он называет граждан своей страны слабыми людьми, которые выбирают "самые простые решения". По его мнению, украинцы не "блистали умом и силой и в мирное время".

"Вы не блистали умом и силой и в мирное время, а когда пришла война решили, что теперь ваши глупость и слабость оправданы. Что теперь можно выплеснуть эмоции, и включить отмену по полной. Что за это теперь ещё похвалят. Что теперь можно сбиться в стаю, и силы прибавятся. А прибавилось только дури", — сетует Арестович.

Советник главы офиса президента Украины уверен, что если бы украинцы не показывали бы свою ненависть к русским, то "десятки и сотни тысяч колеблющихся" русских встали бы на сторону Киева.

"Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону — хотя бы внутренним несогласием — и не станут. Это ресурсы, которые они могли бы саботировать у наших врагов, или даже перенаправить к нам", — уверен он.

Арестович заявляет, что теперь эти "ресурсы" придётся оплатить украинцам жизнями своих близких. Он отмечает, что вместо восхваления себя в соцсетях, ненависти и отгораживания, украинцам стоило "умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать".

"Ах, мы самые смелые. Ах, мы самые креативные. Ах, мы самые победительные. Ах, у нас единственный в мире язык, где можно составить рассказ, где все слова начинаются на букву "п". Ваши мозги эксплуатируют дилеры общественного мнения, которые быстро смекнули — что сейчас лучше продаётся", — пишет Арестович.

Арестович заявляет, что украинцы не умеют воевать и теперь сами должны "расхлёбывать" свои ошибки. В завершение он пишет, что злейший враг украинцев — они сами.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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