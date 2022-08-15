Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что вынужден был покинуть Кабул после начала штурма города талибами* из-за того, что боевики не упустили бы шанс "унизить" действующего лидера страны. По мнению Гани, "Талибан"* мог бы заставить его силой подписать документы о передачи власти.
При этом Гани отрицает, что планировал побег.
"Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам* и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", — пояснил Гани CNN.
Также экс-президент Афганистана опроверг информацию, что перед тем, как покинуть Кабул, он подготовил все личные документы и вывез и страны большую сумку с деньгами.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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