Экс-президент Афганистана объяснил свой побег унижениями талибов*

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что вынужден был покинуть Кабул после начала штурма города талибами* из-за того, что боевики не упустили бы шанс "унизить" действующего лидера страны. По мнению Гани, "Талибан"* мог бы заставить его силой подписать документы о передачи власти.

При этом Гани отрицает, что планировал побег.

"Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам* и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", — пояснил Гани CNN.

Также экс-президент Афганистана опроверг информацию, что перед тем, как покинуть Кабул, он подготовил все личные документы и вывез и страны большую сумку с деньгами.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.