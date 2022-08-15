В Белоруссии сообщили о сигналах с Запада: готовы сотрудничать

Белоруссия в последнее время получает сигналы от западных лидеров о том, что иностранные партнёры готовы сотрудничать, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

По мнению политика, это происходит на фоне того, что Европа готовится к "тяжелейшей зиме".

"Сигналов о готовности работать с нами очень много. Вы видите, что санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, — рикошетом бьют по тем, кто это делает", — пояснил премьер в беседе с БелТа. — За полгода экспорт, в так называемые, недружественные страны составил $3,5 млрд".

Как подчеркнул политик, на фоне приближения отопительного сезона ситуация во внешнеполитическом поле может кардинально измениться. В какую сторону, премьер не уточнил.