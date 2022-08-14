Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова на фронт под Херсон

Вчера появилась информация о задержании полковника ФСБ, экс-министра МВД ДНР Игоря Стрелкова. Он якобы пытался попасть на фронт добровольцем, но был задержан в Крыму.

Заметим, пока это официально не подтверждалось. Однако советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в ежедневном вечернем интервью на YouTube-канале уже успел прокомментировать новость. По его словам, Стрелкова всё-таки пропустили на Украину.

"Отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область… По некоторым данным, которые нуждаются в уточнении. Мы имеем шанс увидеть этого героического человека где-нибудь под Снегуровкой, ходящим в атаку", — заметил главный пропагандист киевского режима.

Кроме того, Арестович заявил, что Пески находятся под контролем ВСУ. При этом он подтвердил информацию о продвижении российских войск под Артёмовском.

Напомним, вчера Минобороны РФ официально заявило о полном взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНР, откуда восемь лет украинские войска вели обстрелы Донецка.