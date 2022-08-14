Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Леонков: ПВО Украины работает по принципу "из засады"
Пентагон исправил релиз, в котором признал, что удары по Крыму нанесла Украина
Newsweek: Лукашенко контролирует Белоруссию частично — "Русские намного хуже"
DWN: попытка ФРГ закупить газ у Катара вместо топлива из РФ провалилась
Вслед за Байденом Макрон подписал протоколы на членство в НАТО финнов и шведов
Постпредство РФ: ООН не смогла внятно объяснить блокировку визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия предоставит модернизированный катер "Раптор" по итогам испытаний в СВО
Отчёт Amnesty International о нарушениях ВСУ проверят независимые эксперты
Коротченко предложил помножить экономику Латвии на ноль

Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова на фронт под Херсон

Мир

Вчера появилась информация о задержании полковника ФСБ, экс-министра МВД ДНР Игоря Стрелкова. Он якобы пытался попасть на фронт добровольцем, но был задержан в Крыму.

Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова на фронт под Херсон

Заметим, пока это официально не подтверждалось. Однако советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в ежедневном вечернем интервью на YouTube-канале уже успел прокомментировать новость. По его словам, Стрелкова всё-таки пропустили на Украину.

"Отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область… По некоторым данным, которые нуждаются в уточнении. Мы имеем шанс увидеть этого героического человека где-нибудь под Снегуровкой, ходящим в атаку", — заметил главный пропагандист киевского режима.

Кроме того, Арестович заявил, что Пески находятся под контролем ВСУ. При этом он подтвердил информацию о продвижении российских войск под Артёмовском.

Напомним, вчера Минобороны РФ официально заявило о полном взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНР, откуда восемь лет украинские войска вели обстрелы Донецка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Александровна Степушова
Популярное
Силовые структуры
Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем

Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.

Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Силовые структуры
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Военные новости
NetEase: Россия может унизить страны НАТО секретным козырем Шойгу
Общество
Зрители отказались идти на концерт Александра Малинина в Сочи и Геленджике
Любовь Александровна Степушова Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности Любовь Александровна Степушова Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Александр Германович Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Германович Артамонов
Силовые структуры
Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"
Силовые структуры
Пленные солдаты ВСУ приняли решение остаться на подконтрольной РФ территории
Легендарные бронетранспортёры из США намертво застряли в полях Донбасса
Силовые структуры
Легендарные бронетранспортёры из США намертво застряли в полях Донбасса
Последние материалы
Леонков: ПВО Украины работает по принципу "из засады"
Пентагон исправил релиз, в котором признал, что удары по Крыму нанесла Украина
Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова на фронт под Херсон
Newsweek: Лукашенко контролирует Белоруссию частично — "Русские намного хуже"
DWN: попытка ФРГ закупить газ у Катара вместо топлива из РФ провалилась
Вслед за Байденом Макрон подписал протоколы на членство в НАТО финнов и шведов
Постпредство РФ: ООН не смогла внятно объяснить блокировку визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия предоставит модернизированный катер "Раптор" по итогам испытаний в СВО
Отчёт Amnesty International о нарушениях ВСУ проверят независимые эксперты
Потеря посёлка Пески в Донбассе - это мегапоражение ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников