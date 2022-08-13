Экс-полковник ВС США Дэниэл Дэвис уверен, что наступление на Херсон — если Украина на него решится — станет грандиозной неудачей ВСУ.
Почему — Дэвис объяснил порталу 19FortyFive.
По его оценке, угроза Киева не подкреплена ничем. Попросту говоря, сил ВСУ на анонсированное наступление не хватит.
"Изучение географии местности и сравнение задействованных сил ясно показывают, что только чудо может помочь ВСУ выбить российских военных из Херсона. Да и целесообразность такого наступления — загадка", — сказал американский ветеран.
По его словам, помочь ВСУ в "этом деле" может только чудо. Причем не одно, а как минимум три:
Без уверенности в выполнении перечисленных пунктов "соваться в наступление" на Херсон Киеву, уверен бывший военный, даже не стоит.
"Все указывает на то, что Украина потерпит неудачу, если попытается начать наступление против России в Херсоне", — констатировал Дэвис.
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