19FortyFive: атаки на Россию под Херсоном обернутся катастрофой для ВСУ

Экс-полковник ВС США Дэниэл Дэвис уверен, что наступление на Херсон — если Украина на него решится — станет грандиозной неудачей ВСУ.

Почему — Дэвис объяснил порталу 19FortyFive.

По его оценке, угроза Киева не подкреплена ничем. Попросту говоря, сил ВСУ на анонсированное наступление не хватит.

"Изучение географии местности и сравнение задействованных сил ясно показывают, что только чудо может помочь ВСУ выбить российских военных из Херсона. Да и целесообразность такого наступления — загадка", — сказал американский ветеран.

По его словам, помочь ВСУ в "этом деле" может только чудо. Причем не одно, а как минимум три:

если Украина лишит Россию возможности пополнять запасы на западном берегу Днепра; если ВСУ, оставив хорошо укрепленные позиции под Николаевом, преодолеют 20 км равнины под мощным огнем артиллерии РФ и у них еще достанет сил форсировать Днепр; если ВСУ смогут одолеть противника, имеющего преимущество в подготовке и оснащении.

Без уверенности в выполнении перечисленных пунктов "соваться в наступление" на Херсон Киеву, уверен бывший военный, даже не стоит.

"Все указывает на то, что Украина потерпит неудачу, если попытается начать наступление против России в Херсоне", — констатировал Дэвис.