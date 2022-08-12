Украинская группа Kalush Orchestra, победившая в этом году на "Евровидении", отказалась от участия в музыкальном фестивале в Черногории после того, как организаторы отклонили их требование запретить участвовать в мероприятии россиянам.
Артистам не понравилось то, что в числе приглашённых гостей оказались представители России Нина Кравиц и Анфиса Летяго. Украинцы потребовали, чтобы россиянам выступать запретили, пишет портал RTCG.
Однако организаторы такое предложение отвергли, заявив, что желание дискриминации любого человека и артиста по признаку национальности, расы или религии совершенно неприемлемо.
После этого группа Kalush Orchestra от участия в фестивале отказалась, объяснив это тем, что на одной сцене с россиянами они находиться не хотят.
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