Аналитики ISW признали успехи союзных сил под Артёмовском и Донецком

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) признали успехи союзных войск под Артёмовском и Донецком.

В своём новом отчёте о ситуации на Украине за 10 августа эксперты отмечают, что российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и западу от Артёмовска и, вероятно, добились успехов в этих районах.

Также российские силы имели успех к северо-западу от Донецка и продолжают попытки продвинуться на северо-запад с нынешних позиций на окраинах города, добавили они.

Кроме того, эксперты из ISW признают, что ВС РФ провели несколько наступлений к северу и северо-востоку от Харькова и нанесли наземные удары западнее Изюма, а на северо-западе Херсонской области провели разведку боем.