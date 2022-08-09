Чепа о призыве Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС: "Не знает, что делать"

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа оценил призыв украинского лидера Владимира Зеленского ввести против всех россиян новые масштабные санкции, полностью запретив им въезд на свои территории.

Чепа полагает, что Зеленский вносит такие предложения от безысходности, не веря, что это что-то может изменить.

"Это говорит о некой безысходности. Зеленский уже не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что всё изменится, но ничего не происходит. И если он надеется на то, что для россиян это станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается", — сказал Чепа в беседе с RT.

Также депутат полагает, что в самом Киеве сейчас набирает обороты кризис власти, на фоне внутренних проблем и недовольства происходящим.

"Поэтому он пытается предпринять новые действия, которые, на его взгляд, смогут изменить ситуацию", — добавил Чепа.

Ранее Зеленский предложил западным странам ограничить возможность их посещения всем россиянам. Украинский президент считает, что жители РФ "должны жить в своём мире".