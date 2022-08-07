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В Госдуме назвали "выстрелом в ноги" отказ Латвии от выдачи виз россиянам

Политика

Депутаты Госдумы из комитета по международным делам Светлана Журова и Алексей Чепа прокомментировали Pravda.Ru решение Латвии прекратить выдачу виз россиянам на неопределённый срок.

В Госдуме назвали "выстрелом в ноги" отказ Латвии от выдачи виз россиянам

"Конечно, на такие вещи по дипломатическим каналам всегда отвечают зеркально. Попытки каким-то образом ущемить нас в этом наносят ущерб в первую очередь прибалтийским странам, у которых экономика сегодня находится в крайне тяжёлом состоянии. И отказ от каких-то туристов, которых не так и много было, — это очередной выстрел в очередные ноги", — заявил Чепа.

По мнению Журовой, сегодня Рига мстит Москве за то, что сделал СССР в отношении Латвии.

"У них такой исторический момент, они хотят отыграться за прошлые годы, когда они так сделать не могли, но хотели, видимо. Они сейчас, пользуясь случаем, всё это делают. У меня такое ощущение, что это всё-таки имеет отношение ко временам Сталина, Советского Союза. Они сейчас, отчасти, может быть, мстят за те события по отношению к ним", — заявила Журова.

Депутат считает, что России не стоит зеркально отвечать на запретительную инициативу Латвии.

"Если это будет иметь отношение к обычным людям, которые, например, любят Россию, хотят поехать в Россию, то будет неправильно отвечать зеркально. Ответ должен распространяться только на латвийских политиков, на тех, кто принимает такие решения. Но мы не можем не дать возможность обычным гражданам Латвии приехать в нашу страну", — отметила собеседница издания.

В пятницу, 5 августа Латвия прекратила выдачу виз россиянам на неопределенный срок, кроме похорон родственников.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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