Ведущий Sky News Бернарди заявил о ложном образе Зеленского в западных СМИ

По словам ведущего Sky News Кори Бернарди, образ президента Украины Владимира Зеленского, созданный западными СМИ, далёк от реальности.

"Я совсем не уверен, что президент Украины действительной такой, каким его изображают западные СМИ", — заявил журналист.

По его мнению, Владимира Зеленского представляют как героя, спасающего Украину и украинский народ от агрессии РФ. При этом об ужасах, творящихся на некоторых территориях страны по отношению к проживающим там русским, замалчивают. Он отметил, что этнические русские в течение нескольких лет живут при Зеленском в военных условиях. Он обещал остановить гражданскую войну, но задачу не выполнил.

"Он поддержал "Правый сектор"*, чей командир похвалялся, что скармливал кости русских детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские её не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты", — отметил Бернарди.

Он также привёл в пример слова президента Украины о нацбатальоне "Азов"**, который был назван им подразделением ВСУ.

Журналист добавил, что желание вступить в НАТО было со стороны Зеленского провокацией по отношению к РФ. Бернарди упомянул и внешний вид президента, с помощью которого он пытается создать образ народного героя.

"Он всюду снимается в зелёной армейской майке. Это часть его образа — человек действия", — отметил он.

Бернарди напомнил и о саботаже Зеленским Минских соглашений, а также запрет на использование русского языка.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ